Кількість загиблих в центрі Києва зросла до 26 осіб

Про це повідомила на брифінгу міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ.

Вона назвала дані про 388 постраждалих, з яких було госпіталізовано 263 учасника масових акцій в центрі столиці.

Говорячи про постраждалих працівників МВС, Богатирьова повідомила, що під час сутичок, які розпочалися вчора у Києві, травми різного ступеню важкості отримав 371 працівник міліції та військовослужбовець внутрішніх військ. Понад 60 правоохоронців отримали черепно-мозкові травми, 74 особи перебувають в медичних закладах з вогнепальними пораненнями. Десятеро співробітників МВС загинули, двоє з них - працівники ДАІ, яких було застрелено під час виконання службових обов`язків.

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Богатирьова повідомила, що для надання медичної допомоги учасникам масових акцій в Києві у більше ніж 20 лікувальних закладах було розгорнуто понад 1140 ліжок (у міських клінічних лікарнях № 2, 6, 9, 12, 17, 18, лікарні швидкої медичної допомоги, Олександрівській лікарні, Центрі мікрохірургії ока та інших).

Також були задіяні всі науково-дослідні інститути Національної академії медичних наук із залученням висококваліфікованих вузькопрофільних спеціалістів для надання медичної допомоги постраждалим.

Міністр запевнила, що професійність медиків та їхня кількість дозволяють впоратися з ситуацією, що склалася внаслідок сутичок в центрі Києва.

За її інформацією, місто Київ обслуговують 149 бригад екстреної медичної допомоги. Додатково минулої ночі на лінію було виведено ще 20 резервних карет. Протягом минулої доби у центрі Києва було сконцентровано 70 бригад швидкої. Всі вони працюють посиленим складом медичного персоналу та забезпечені всіма необхідними ліками та профілактичними засобами.

«За минулу добу жодної скарги на несвоєчасність надання або відмову у наданні медичної допомоги не надходило. Це говорить про те, що медики міста Києва, хоча й працюють у напруженому та надзвичайно відповідальному режимі, роблять це на високому професійному рівні», – підкреслила Богатирьова.

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Міністр також звернула увагу на те, що спільно з міською владаю Міністерству вдалося забезпечити в повному обсязі необхідними ліками та перев’язувальним матеріалом всіх, хто цього потребує. «Сьогодні стовідсотково забезпечено всіма необхідними матеріалами для імунопрофілактики тих, хто отримав пошкодження. Взаємодія між усіма закладами охорони здоров’я відбувається в цілодобовому режимі і жодного збою не зафіксовано», – додала міністр.

Тим часом у Департаменті охорони здоров’я КМДА щойно поінформували, що станом на 18:00 19 лютого за медичною допомогою звернулися 426 учасників акцій протесту. Наразі на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я з різними травмами та ушкодженнями, вогнепальними пораненнями та опіками перебувають 277 учасників масових заходів.