В Одесі перед входами в будівлю ОДА знову встановили бетонні блоки

22:55, 19 лютого 2014
Політика
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В Одесі сьогодні перед входами в адміністративний будинок №1 Одеської обласної державної адміністрації, розташований по проспекту Шевченка,4, знову встановили бетонні блоки.


Як передає кореспондент УНІАН, бетонні блоки поклали за допомогою підйомного крана біля двох входів з тильного боку будівлі. 

Блоки підвезли на вантажній машині. Центральний вхід поки - під посиленою охороною.

Як повідомляв УНІАН, перший раз блоки поклали 28 січня, 18 лютого бетонні  барикади розібрали і почали ремонтувати пошкоджені сходи.

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