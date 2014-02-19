В Одесі перед входами в будівлю ОДА знову встановили бетонні блоки



Як передає кореспондент УНІАН, бетонні блоки поклали за допомогою підйомного крана біля двох входів з тильного боку будівлі.

Блоки підвезли на вантажній машині. Центральний вхід поки - під посиленою охороною.

Як повідомляв УНІАН, перший раз блоки поклали 28 січня, 18 лютого бетонні барикади розібрали і почали ремонтувати пошкоджені сходи.