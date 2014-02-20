Силовики не будуть наступати, поки ведуться переговори - священики
11:35, 20 лютого 2014Політика
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Священики розповіли про результати перемовин із командувачами внутрішніх військ біля Кабміну.
Священики, які спілкувалися з командувачами внутрішніх військ біля Кабінету міністрів, заявили, що внутрішні війська та «Беркут» не будуть йти у наступ, поки ведуться переговори.
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Як передає кореспондент УНІАН, очевидно, йдеться про переговори Президента Віктора Януковича з європейськими міністрами закордонних справ, які перебувають зараз у Києві.
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