Силовики не будуть наступати, поки ведуться переговори - священики

11:35, 20 лютого 2014
Політика
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Священики розповіли про результати перемовин із командувачами внутрішніх військ біля Кабміну.

Священики, які спілкувалися з командувачами внутрішніх військ біля Кабінету міністрів, заявили, що внутрішні війська та «Беркут» не будуть йти у наступ, поки ведуться переговори. 

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Як передає кореспондент УНІАН, очевидно, йдеться про переговори Президента Віктора Януковича з європейськими міністрами закордонних справ, які перебувають зараз у Києві.

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