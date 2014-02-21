У Росії заявили про нерішучість Януковича і готовність працювати з новою владою України

У Державній думі Росії заявили про нерішучість Президента України Віктора Януковича і готовність працювати з новою владою України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав голова Комітету Держдуми Росії у справах СНД Леонід Слуцький.

«Традиційна нерішучість Януковича виявилася, на превеликий жаль, і тут, і мала негативні в історичному масштабі наслідки. Я не хочу обговорювати персонально Віктора Януковича, але його бездіяльність мала для України катастрофічний наслідок і дозволила західним важкоатлетам і опозиції викрутити ситуацію в той алгоритм, який зафіксовано в угоді», - сказав Слуцький.

«Виходитимемо з того, що ця угода не розділяє нас з Україною. У разі, якщо Україна звернеться до нас за допомогою, Росія, я думаю, безумовно, цю допомогу надасть. Якою б не була для нас нова влада, безумовно, ми з нею спілкуватимемося на користь народу. Звичайно, ми співробітничатимемо», - наголосив він.

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Відповідаючи на питання журналістів, чи варто самому Януковичу йти на вибори, якщо вони відбудуться в грудні, Слуцький сказав: «Якщо буде повернення до Конституції 2004 року, якщо буде сформована керована Заходом через опозицію Верховна Рада, яка призначить через деякий час наступного за Януковичем Президента, то це знімає актуальність цього питання, піде Янукович зараз чи за деякий час. По суті справи, ситуація вже пішла по західній моделі розвитку, і в цьому випадку негайна його відставка або відсутність такої не є ключовою подією для розвитку ситуації».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Адміністрації Президента України відбулася церемонія підписання Угоди про врегулювання кризи в Україні.