ООН підтримує єдність і територіальну цілісність України - заява

Організація Об'єднаних Націй підтримує єдність і територіальну цілісність України.

Про цей йдеться в заяві Cтаршого радника Генерального секретаря ООН Роберта Серрі, переданій УНІАН.

За словами Серрі, вчора у своїй заяві Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун зазначив, що «він направив мене в Київ в якості його Cтаршого радника, щоб гарантувати всім громадянам України підтримку Організації Об'єднаних Націй, а також повідомити про його очікування щодо того, що всі ключові міжнародні учасники працюватимуть спільно заради допомогти Україні в цей непростий в історії країни час».

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За словами Серрі, він також «передав важливе повідомлення Генерального секретаря про те, що Організація Об'єднаних Націй висловлює солідарність з усіма громадянами України і прагне допомогти в процесі розбудови такого врядування країною, що враховувало би інтереси усіх верств населення, забезпечувало верховенство закону і дотримання прав людини, й створювало сприятливі умови для вільних і справедливих виборів. Як зазначив Генеральний секретар, Організація Об'єднаних Націй підтримує єдність і територіальну цілісність України».

Серрі повідомив, що провів зустрічі, зокрема, з новим головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим, віце-прем'єр-міністром Костянтином Грищенком, в. о. міністра фінансів Юрієм Колобовим та в. о. міністра закордонних справ України Андрієм Олефіровим, щоб обговорити ситуацію в Україні та узгодити зусилля, спрямовані на досягнення стабільного і процвітаючого майбутнього.