Добкін вважає, що Янукович залишається чинним Президентом

Екс-голова Харківської облдержадміністрації, керівник харківської облорганізації Партії Регіонів Михайло Добкін переконаний, що де-юре Віктор Янукович залишається президентом, а рішення Верховної Ради про його відсторонення від посади важко назвати правовим.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Добкін висловив сьогодні під час прес-конференції.

«Визнавати його президентом чи не визнавати, це справа кожного. Сьогодні ті, які приймають рішенні від імені України, вони керуються революційною доцільністю, а не законами і Конституцією. Тому де-юре, президентом в нашій країні залишається Віктор Янукович, де-факто – в.о. Турчинов», - сказав Добкін.

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«Я вам скажу як юрист. Рішення Верховної Ради про відставку Президента України Віктора Януковича дуже складно назвати правовим рішенням. Немає в нас у Конституції ані зразка 1996 року, ані зразка 2004 року такого формулювання, що він самоусунувся», - додав Добкін.

За його словами, у законодавстві є тільки дві статті, які принаймні побіжно можна пов’язати з формулюванням «самоусунення»: відставка через хворобу та відставку у зв’язку зі смертю, однак вони не можуть бути застосовані в цьому випадку.