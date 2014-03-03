МЗС Литви: Світ не виніс уроків з війни РФ у Грузії в 2008 році

Дії Росії щодо порушення українського суверенітету в Криму стали можливими, бо міжнародна спільнота не винесла уроків з російсько-грузинського конфлікту 2008 року, коли Росія окупувала території Південної Осетії та Абхазії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив перед початком екстреного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ з обговорення ситуації в Криму.

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"Це безпрецедентна подія в ХХІ столітті - цього не повинно було статися. Ми маємо винести з цього уроки. Тут я можу провести паралелі між подіями у Криму і подіями 2008 року. Ймовірно, ми не винесли уроків з тих подій", - сказав Лінкявічус.

"Ми маємо закликати і переконувати Росію почати прямий діалог з Україною. Вони це мають робити згідно з двосторонніми угодами між Україною та Росією, коли виникають кризи, - вони мають розмовляти напряму. Без прямого діалогу дуже важко провести деескалацію ситуації. Якщо діалогу не буде, тоді може допомогти міжнародне посередництво або міжнародна спостережна місія", - додав глава литовської дипломатії.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на четвер, 27 лютого, невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради автономії та Ради міністрів Криму в центральній частині Сімферополя, піднявши над будівлями прапори Росії.

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

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1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

Також у Криму з 27 лютого російські військові блокують роботу військових частин, прикордонні пости, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.