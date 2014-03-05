Російська операція в Криму може тривати до 25 травня - політолог

Тривалість російської операції в Криму розрахована до проведення президентських виборів в Україні 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський сьогодні на прес-конференції

«Тривалість російської операції розрахована до оголошених виборів на 25 травня, до цього ситуація в окремих випадках підігріватиметься і її намагатимуться утримати. Путін тягне до того, щоб сісти за стіл переговорів із Заходом з сильними позиціями і вимагатиме протекторату над Кримом», - вважає експерт.

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Як відзначив Сунгуровський, в 2010-2012 роках СІПРІ, незалежний міжнародний інститут досліджень проблем миру і конфліктів, у першу чергу процесів контролю за озброєнням і роззброєнням, відзначав особливість конфліктів, які ведуться чужими руками, так звані «Proxi war», вони характеризуються тим, що у міждержавних або у внутрішньодержавних конфліктах задіяна третя сторона, яка підтримує ту чи іншу протиборчу сторону, досягаючи своїх інтересів.

«Росія використовує тактику опори на місцевий актив, місцеві політичні проросійські сили. Збройні сили виконують три основні функції - це є символом того, що Росія нас не кине, друга – це блокування українських силових структур для того, щоб вони не чинили опору, і третя – це захоплення стратегічно важливих об'єктів, у тому числі і органів управління», - сказав експерт. За його словами, основу становлять найбільш активні проросійські сили, і якщо їх не вистачає, то проводиться закидання їх з боку Росії.

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«На наш погляд, основними цілями Росії в цьому конфлікті є недопущення виходу України з орбіти впливу, така політика ведеться з 1991 року, міняється тон, формат, але зміст її не міняється. Ця мета максимум, яка досягається за допомогою недопущення до влади антиросійських політичних сил і приведення до влади «маріонеткового» режиму», - переконаний він.

«Якщо цього не вдається досягти, метою нижнього рівня є дестабілізація ситуації в південно-східних регіонах з метою усунення цієї влади, або ускладнення її дій. Якщо цього не вдається зробити, то підметою є створення в Криму так званого українського Придністров'я, тобто це зона замороженого конфлікту, через який можна впливати на ситуацію в цьому регіоні», - резюмує Сунгуровський.