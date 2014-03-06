У телесюжеті з Криму «засвітився» співробітник ФСБ Росії – джерело в СБУ



«У сюжеті, який стосується окупації росіянами Кримського півострова, впізнали одного із «російських чекістів», із яким перетинались у 2007–2008 роках у Придністров’ї», – повідомило джерело в СБУ Радіо Свобода.

За словами джерела, йдеться про Андрія Юрійовича Чечеля, який є громадянином Росії, а у Придністров’ї перебував як військовий спостерігач при російській групі військ. Тоді, як стверджує джерело, Чечель був «особістом у надзвичайних обставинах», тобто співробітником ФСБ Росії при війську, яке перебуває на іноземній території.

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На думку СБУ, ця людина тепер у Криму виконує ту саму місію, а саме контролює, розвідує і проводить спецоперації на території України під прикриттям військовиків.