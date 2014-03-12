КамАЗи з російськими солдатами прибули до радіотехнічного батальйону на Ай-Петрі

Про це повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

«Сьогодні, близько 14.00, до українського радіотехнічного батальйону на горі Ай-Петрі прибули два «КамАЗи» з російськими солдатами. Один виставлений біля КПП української військової частини, другий заїхав на територію вузла зв'язку Чорноморського флоту РФ, який граничить із українською військовою частиною. Зараз командир радіотехнічного батальйону проводить переговори з російськими військовослужбовцями», - написав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук».

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому в Криму з 27 лютого російські військовослужбовці блокують роботу військових частин, прикордонних постів, чинять моральний і фізичний тиск на прикордонників і військовослужбовців.

За даними МЗС України, станом на 10 березня в Криму перебувають 18 тис. 780 російських військовослужбовців.