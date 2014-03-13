Рада ухвалила зміни до закону про вибори Президента

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 226 із 309 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого ВР ухвалила зміни до закону про вибори Президента у першому читанні.

Законопроектом визначається, що кожен громадянин України на виборах Президента України має один голос. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим законом.

Відзначається, що голосування на виборах Президента є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців, в тому числі — особисто виборцем в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування, забороняється і є порушенням таємниці голосування.

Читайте такожОБСЄ направить на президентські вибори в Україну тисячу спостерігачівЧленам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Крім того, законопроектом, зокрема, передбачено, що виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оголошення ЦВК результатів виборів Президента або офіційної публікації подання ЦВК до Верховної Ради щодо призначення повторних виборів Президента.

Проектом також пропонується встановити, що одночасно з виборами Президента не може проводитись всеукраїнський чи місцевий референдум.

Законопроектом передбачено, що повноваження окружних та дільничних виборчих комісій у випадках, передбачених цим законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу.

Читайте такожРегіонали у ВР пропонують перенести президентські вибори на 7 грудняОргани виконавчої влади, у тому числі спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також суди, виборчі комісії, органи ведення Державного реєстру виборців, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд документів щодо підготовки та проведення виборів Президента України, позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені цим Законом.

Закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.

Згідно з проектом закону, виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається за дев'яносто днів до дня голосування. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу шляхом прийняття рішення не пізніш як за дев'яносто один день до дня голосування.

Не пізніше як за двісті днів до дня голосування чергових виборів Президента України ЦВК для дотримання вимог, передбачених Законом України «Про вибори народних депутатів України», може переглянути межі одномандатних округів, що утворені і діють на постійній основі. Перелік територіальних виборчих округів для чергових виборів Президента України із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією на чергових виборах Президента України не пізніш як за сто днів, а на позачергових та повторних виборах - не пізніше як за п’ятдесят днів до дня виборів в загальнодержавних та у регіональних друкованих засобах масової інформації.

Також, зокрема, визначається, що право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) мають кандидати на пост Президента України. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вноситься до окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів за підписом довіреної особи кандидата на пост Президента України у загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі.

Серед іншого, також законопроектом визначено, що виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації та осіб, зазначених у частині десятій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.