ЄС затвердив санкції для чиновників з України і Росії
15:20, 17 березня 2014Політика
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Рада Європейського союзу затвердила санкції у вигляді заборони на в'їзд і блокування активів щодо 21чиновника з України і Росії.
ЄС затвердив санкції для чиновників з України і Росії
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter.
"Щойно погодилися на санкції – заборона на в'їзд і заморожування активів – для 21 посадової особи з України й Росії. Більше заходів у найближчі дні", - написав він.
#FAC just agreed on sanctions -travel restr & assets freeze against 21 official from Ukraine & Russia. More EC measures in few days...
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 17 Март 2014
Він сказав кореспонденту УНІАН, що список буде опубліковано сьогодні пізно ввечері в офіційному Журналі ЄС, після чого санкції набудуть чинності.
Дипломатичні джерела повідомили також УНІАН, що у списку - 13 громадян Росії та вісім громадян України, переважно нелегітимне керівництво Криму.
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