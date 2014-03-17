ЄС затвердив санкції для чиновників з України і Росії

15:20, 17 березня 2014
Політика
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Рада Європейського союзу затвердила санкції у вигляді заборони на в'їзд і блокування активів щодо 21чиновника з України і Росії. 

МЗС

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter.

"Щойно погодилися на санкції – заборона на в'їзд і заморожування активів – для 21 посадової особи з України й Росії. Більше заходів у найближчі дні", - написав він.

Він сказав кореспонденту УНІАН, що список буде опубліковано сьогодні пізно ввечері в офіційному Журналі ЄС, після чого санкції набудуть чинності.

Дипломатичні джерела повідомили також УНІАН, що у списку - 13 громадян Росії та вісім громадян України, переважно нелегітимне керівництво Криму.

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