ЄС затвердив санкції для чиновників з України і Росії

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter.

"Щойно погодилися на санкції – заборона на в'їзд і заморожування активів – для 21 посадової особи з України й Росії. Більше заходів у найближчі дні", - написав він.

#FAC just agreed on sanctions -travel restr & assets freeze against 21 official from Ukraine & Russia. More EC measures in few days...