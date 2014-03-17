ЄС затвердив санкції для чиновників з України і Росії

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Twitter.

"Щойно погодилися на санкції – заборона на в'їзд і заморожування активів – для 21 посадової особи з України й Росії. Більше заходів у найближчі дні", - написав він.

#FAC just agreed on sanctions -travel restr & assets freeze against 21 official from Ukraine & Russia. More EC measures in few days... — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 17 Март 2014

Він сказав кореспонденту УНІАН, що список буде опубліковано сьогодні пізно ввечері в офіційному Журналі ЄС, після чого санкції набудуть чинності.

Дипломатичні джерела повідомили також УНІАН, що у списку - 13 громадян Росії та вісім громадян України, переважно нелегітимне керівництво Криму.