Сьогодні відбудеться засідання Уряду
08:23, 19 березня 2014Політика
0 0
Сьогодні, 19 березня, відбудеться засідання Кабінету міністрів України.
Сьогодні відбудеться засідання Уряду / lenta-ua.net
Засідання відбудеться під головуванням Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Нагадаємо, вчора у Кремлі було підписано угроду щодо прийняття Криму та Севастополя у склад РФ.
Європейський Союз заявив, що не визнає і не визнаватиме анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, а лідери ЄС на своєму саміті наприкінці цього тижня погодять спільну європейську відповідь на цей крок Росії.
Віце-президент США Джо Байден засудив анексію Росією Криму, назвавши це «нічим іншим, як загарбанням».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter