Сьогодні відбудеться засідання Уряду

08:23, 19 березня 2014
Політика
0 0

Сьогодні, 19 березня, відбудеться засідання Кабінету міністрів України. 

Кабмин, Кабинет министров Украины / lenta-ua.net

Засідання відбудеться під головуванням Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Нагадаємо, вчора у Кремлі було підписано угроду щодо прийняття Криму та Севастополя у склад РФ. 

Європейський Союз заявив, що не визнає і не визнаватиме анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, а лідери ЄС на своєму саміті наприкінці цього тижня погодять спільну європейську відповідь на цей крок Росії.

Віце-президент США Джо Байден засудив анексію Росією Криму, назвавши це «нічим іншим, як загарбанням».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter