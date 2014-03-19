МЗС РФ звинуватив США і ЄС в порушенні Будапештського меморандуму

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та преси МЗС Росії з питання про Будапештський меморандум 1994 року, текс якого є в розпорядженні УНІАН.

«У контексті ситуації в Україні деякі наші партнери не забули при нагоді вказати Російській Федерації на зобов'язання за Будапештським меморандумом 1994 року. В зв'язку з цим хотіли б нагадати, в чому ці зобов'язання полягають і хто саме відповідає за їх дотримання», - говориться в коментарі.Читайте такожУ Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя

Наголошується, що в Будапештському меморандумі Росія, США і Велика Британія зобов'язалися бути гарантами прав, властивих суверенітету України.

«Хотілося б задатися питанням, яким чином укладаються в ці гарантії загрози застосування санкцій до керівництва України, що неодноразово звучали з боку ЄС і США під час безладів у Києві? Що це, як не економічне примушення щодо суверенної держави? Як сприймати, наприклад, мало не постійне чергування західних емісарів на «майдані»? Як кваліфікувати заяви США і ЄС про те, що там вже не розглядають як легітимного партнера законно обраного главу держави, на відміну від нових керівників, призначених на площі, в порушення всіх конституційних процедур? Все це - приклади того, як США і ЄС активно потурали державному перевороту в Києві, діючи проти політичної незалежності та суверенітету України, порушуючи зобов'язання за Будапештським меморандумом», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Будапештський меморандум, укладений в 1994 році між Україною, США, Росією і Великою Британією, містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.Читайте такожЯценюк відправив двох міністрів у Крим для врегулювання конфлікту

Відповідно до Меморандуму, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою та її застосування проти територіальної цілісності й політичної незалежності України.

4 березня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не має дотримуватися зобов'язань, які було дано попередній владі України, після того як в країні сталася революція.

«А якщо це революція, мені тоді важко не погодитися з деякими нашими експертами, які вважають, що на цій території виникає нова держава. Так само, як було після краху Російської імперії, після 1917 року, коли виникла нова держава. А з цією державою і щодо цієї держави ми жодних документів, що зобов'язують, не підписували», – наголосив Путін.Читайте такожСША - Росії: Санкцій буде більше, і вони ростимуть

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ до України.

При цьому з 27 лютого російські військові без пізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували про приєднання Криму до РФ.

18 березня Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нових суб'єкти - Крим і Севастополь, а в Кремлі було підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.