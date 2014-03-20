Росія тимчасово закриває східний кордон з Україною

Сьогодні з 18.00 російською стороною тимчасово призупиняється пропуск жителів прикордонних регіонів в місцевих пунктах пропуску.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

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На даний час за інформацією, що надійшла від російських прикордонників, обмеження діятимуть у пунктах пропуску Харківської, Сумської та Луганської областей, що межують з Білгородською та Вороніжською областями.

Виняток становитимуть українські місцеві пункти пропуску «Журавлівка» та «Олександрівка» на Харківщині. У цих пунктах люди можуть перетинати кордон в пішому порядку, а в «Олександрівці» будуть пропускати ще й рейсові автобуси.