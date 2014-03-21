Росія стверджує, що 72 військові частини української армії переходять на службу РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з постійними членами Ради Безпеки за участю Президента РФ Володимира Путіна.

«За вчорашній день 72 частини практично цілком, повним складом ухвалили рішення перейти до Збройних сил Росії. Над цими частинами самі й командири, і їхні підрозділи, офіцери підняли російські прапори, і ми, безумовно, займаємося тим, що оформляємо і офіцерів, і особовий склад, що проходить службу в цих частинах, і щодо громадянства, і у зв'язку з підписаним вами вчора рішення про визнання і звань, і освіти стосовно офіцерів», - сказав Шойгу.

При цьому він запевнив, що ця робота полягає в тому, що все це відбувається на абсолютно добровільній основі.

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«Ми пропонуємо, власне, три напрями подальшого життя особового складу цих частин. Перше – якщо є бажання служити в армії Росії, ми, природно, пропонуємо місце служби. Якщо у людини немає бажання продовжувати службу в армії Росії, але залишитися в Криму, то така можливість теж є. І, нарешті, третє – якщо людина хоче продовжувати службу в армії України, їй також надаються всі можливості, вона вільно може виїхати з Криму для продовження служби в інших регіонах, в частинах армії України», - сказав Шойгу.

Він відзначив, що командування військ берегової оборони прийняло рішення про те, що вони хотіли б продовжити службу в українській армії та виїхати з території Криму.

«Їм надано транспорт для сім'ї, для речей, для того, щоб вони могли благополучно перебратися на територію України», - заявив Шойгу.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі Президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утврорення у складі РФ нових суб'єктів.

20 березня Держдума ухвалила рішення про анексію Криму.

Сьогодні, 21 березня, Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму і приєднання його до Росії.