Громадян України зобов'яжуть отримати "вид на проживання" в Криму - ФМС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Сергій Калюжний.

"Ті громадяни України або особи без громадянства, які не захочуть отримати громадянство, паспорт РФ повинні протягом місяця про це заявити, і їм необхідно буде отримати посвідку на проживання, й вони зможуть проживати там, де проживають зараз", - сказав Калюжний.Читайте такожАксьонов отримав російський паспорт

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними голови республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.Читайте такожОтримання громадянами України російських паспортів не означає позбавлення українського громадянства

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму та Севастополя.

Окрім іншого, в тексті цього «договору» йдеться: «Із дня прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів громадяни України і особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим або на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які протягом одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти наявне у них і (або) їхніх неповнолітніх дітей інше громадянство або залишитися особами без громадянства».Читайте такожГромадян України “будуть видавлювати з Криму” - правозахисник

22 березня міністр Кабінету міністрів Остап Семерак заявив, що Україна визнаватиме своїми громадянами кримчан, які отримають російські паспорти. «Громадяни України, які під примусом будуть вимушені отримати російські паспорти, – залишаються громадянами України. Певним чином це суперечить законодавству України, оскільки Україна не визнає подвійного громадянства, але в цій частині, частині захоплення території України й примусового нав'язування цим людям, громадянам України, паспортів сусідньої держави нами це визнається», – зазначив Семерак.