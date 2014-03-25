Лавров: ми нікого не змушуємо довіряти нам

Міністр закордонних справ Росії сказав, що "ми не повинні нікого змушувати довіряти нам" щодо того, чи будемо ми вторгатись на Східну Україну, передає BBC Україна.

"У нас не було жодних злих намірів щодо Криму, ми лише захищали росіян", - сказав Сергій Лавров на прес-конференції в Гаазі під час саміту "Великої сімки" у Гаазі.

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Світові лідери зібралися в Гаазі на останній із цілої низки самітів, покликаних підвищити безпеку ядерних арсеналів у різних частинах світу.

Втім сам саміт затьмарили події в Криму, і світові лідери проводять надзвичайну зустріч, щоб вирішити, що робити далі.