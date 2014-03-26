ЄС заборонив видавати кримчанам візи на території Росії
12:40, 26 березня 2014Політика
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Європейський союз заборонив видавати російським громадянам Криму всі види європейських віз, включно з шенгенськими, в посольствах та візових центрах країн ЄС на території РФ.
Кримчани за візою повинні будуть їхати в Україну / visittoukraine.com
Жителі окупованого росіянами Криму зможуть отримати візу лише в посольствах на території України.
Цю інформацію підтвердила ИТАР-ТАСС прес-служба Єврокомісії.
"Згідно з рішенням Європейської ради, візи у країни Євросоюзу будуть видаватися жителям Криму тільки в Україні, оскільки Крим є (на думку Брюсселя) частиною цієї країни", - зазначили в ЄК. На цій підставі дипмісії держав ЄС в Росії не будуть ставити візи в російські паспорти жителям Криму.
"Для отримання візи жителям Криму необхідно буде звертатися до посольств відповідних держав в Україні з паспортом громадянина цієї країни. У цьому разі рішення про видачу віз буде прийматися відповідною країною", - пояснили в прес-службі ЄК.
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