ЄС заборонив видавати кримчанам візи на території Росії

Жителі окупованого росіянами Криму зможуть отримати візу лише в посольствах на території України.

Цю інформацію підтвердила ИТАР-ТАСС прес-служба Єврокомісії.

"Згідно з рішенням Європейської ради, візи у країни Євросоюзу будуть видаватися жителям Криму тільки в Україні, оскільки Крим є (на думку Брюсселя) частиною цієї країни", - зазначили в ЄК. На цій підставі дипмісії держав ЄС в Росії не будуть ставити візи в російські паспорти жителям Криму.

"Для отримання візи жителям Криму необхідно буде звертатися до посольств відповідних держав в Україні з паспортом громадянина цієї країни. У цьому разі рішення про видачу віз буде прийматися відповідною країною", - пояснили в прес-службі ЄК.