Нардеп Дубовой впевнений, що заколоту проти Турчинова більше не буде

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат від "Батьківщини", Олександр Дубовой.

«Спецоперація під назвою "рейдер", метою якої було зохоплення повноважень Турчинова - успішно зірвана голосуванням парламентської коаліції», - так нардеп прокоментував провал голосування за відставку Турчинова.

«Відставка Турчинова на цьому тижні була спробою внутрішнього саботажу деякими окремими особами. І щоб не було ніяких інсцинуацій, Олександр Турчинов поставив це питання на голосування, щоб проявились інтереси. В результаті вони й проявились – це були дві фігури, Віталій Барвіненко та Анатолій Гриценко. Пізніше Барвіненко, очевидно, осмислив всю дурість, яку намагався робити в кулуарах Верховної Ради України, і тому відкликав своє голосування. Я вважаю, що питання вже вичерпано», - зазначив Дубовой.

«Я переконаний, що більше питання відставки спікера Олександра Турчинова не буде ставитись, адже зараз - не до цього. Вважаю, що кращого керівника парламенту до цього часу не було і в такій кризовій ситуації, у військовому стані не до внутрішніх конфліктів, саботажів та образ», - додав Дубовой.