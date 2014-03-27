У Кабміні обіцяють надати схему усунення корупції в портах впродовж 2 тижнів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявив міністр інфраструктури Максим Бурбак.

«Корупція в портах - животрепетна тема для Одеси, всіх портових міст і для всієї України в цілому», - сказав Бурбак.

Читайте такожМитники в портах "вибивають" $50-100 мільйонів щороку - Асоціація перевізників

Зокрема, за його словами, Міністерство інфраструктури пропонує міжвідомчій робочій групі надати на розгляд уряду пропозиції щодо викорінення корупційних схем при оформленні вантажів в морських портах. Це рішення підтримали учасники наради з оптимізації контрольних процедур у портових пунктах пропуску, яка відбулася в Одесі 27 березня.

Для боротьби з контрабандою і корупцією при Кабінеті міністрів створена відповідна комісія на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Віталієм Яремою.

«В рамках цієї комісії Мінінфраструктури відповідальне за спрощення митних процедур і зменшення тривалості проходження контейнерів через порт», - сказав Бурбак.

Він також сказав: «Напрацьовані рішення не повинні мати декларативного характеру. Це будуть чіткі правила, виконання яких бере на себе держава в особі АМПУ. Проте якщо фіксуватимуться порушення, свою роботу виконуватимуть правоохоронці. Лише в цьому випадку контроль в портах перестане бути вулицею з двостороннім рухом».

Як заявив керівник державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Юрій Васьков, для портовиків, у першу чергу, важливо, щоб із пункту пропуску вантажівки виїжджали максимально швидко, що сприятиме зростанню прибутків і портів, і перевізників.

«Ми пропонуємо і підтримуємо ініціативу клієнтів щодо напрацювання міжвідомчою групою шляхів вирішення основних завдань і публічного їх представлення громадськості та бізнесу. Це наступні завдання: виключення необгрунтованих контрольних процедур при оформленні вантажів у портах, зменшення перевірок до 1-3% від загальної кількості контейнерів для транзитних вантажів, створення чітких тимчасових нормативів виїзду транзитних контейнерів із порту після навантаження - до 30 хвилин, і введення фінансової відповідальності за проведення контрольних процедур, під час яких не виявлено правопорушень», - сказав Васьков.

У складі цієї міжвідомчої групи представники правоохоронних органів (СБУ, прикордонної і Митної служб), адміністрацій портів, стивідорних і експедиторських компаній, перевізників, громадськості і експерти.