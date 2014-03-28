Турчинов заявив, що спроба штурму Ради "Правим сектором" організована Росією

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу він зазначив, що свого часу дав розпорядження демонтувати огорожу навколо парламенту, і зараз він є відкритим для всіх громадян.

Також Турчинов висловив думку, що пізніше, можливо, буде організовано для усіх бажаючих можливість побувати у самій будівлі парламенту.

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“Те, що парламент відкритий, те, що парламент не запрошує для свого захисту підрозділи Міністерства внутрішніх справ озброєні... Це не означає, що парламент можна штурмувати, принижувати”, - сказав він.

Турчинов наголосив, що працівники російського телебачення з'явилися біля ВР вчора за декілька хвилин до провокацій. На його переконання, це свідчить про те, що це була “організована провокація, і провокація, спрямована проти України, організована агресорами і тими, хто фактично сьогодні розв'язав військові дії проти нашої країни”.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховну Раду пікетували близько 1,5 тис. активістів “Правого сектора”, які вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова й розслідування загибелі лідера західноукраїнського крила організації Олександра Музичка.

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Надвечір з’явилась інформація, що вони планують штурм будівлі ВР.

Близько 22.00 учасники мітингу оголосили про завершення акції на сьогодні.