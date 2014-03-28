У Севастополі почали видавати пенсії в рублях
Місцеві чиновники зазначають, що розмір пенсій поки залишається практично таким, яким був до анексії півострова Росією.
У всіх поштових відділеннях Севастополя з сьогоднішнього дня почали виплачувати пенсії в рублях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для журналістів заявив виконуючий обов'язки голови СМДА Дмитро Бєлік.
«Із 17 по 27 березня пенсії не виплачувалися у зв'язку з тим, що пенсійний фонд України припинив фінансування пенсійних внесків. Сьогодні Російська Федерація, спільно з міською владою, Пенсійним фондом міста Севастополя, який недавно створений рішенням Законодавчих зборів, спільно з фінансовими структурами міської адміністрації почали виплату пенсій. Понад 30 тисяч пенсіонерів можуть отримати пенсії найближчими днями», - сказав Бєлік.
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Він додав, що поштові відділення готові працювати, в разі потреби, й у неділю.
«Виплати пенсій проводяться за курсом, встановленим офіційно - за 10 українських гривень 38 російських рублів», - додав чиновник.
За інформацією Бєліка, виплати пенсій здійснюватимуться в поштових відділеннях зв'язку в період із 28 березня до 25 квітня включно».
Він також закликав севастопольців не створювати ажіотаж.
«Нова фінансова система почала роботу, яка створена РФ. Йде робота з вибудовування податкових взаємовідносин у місті Севастополі, щоб юридичні особи найближчими днями могли відкрити нові розрахункові рахунки», - сказав Бєлік.
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«Розмір пенсій поки залишається практично таким, яким був, коли Севастополь входив до складу України. Збільшення розмірів пенсій проводитиметься поступово, з метою недопущення сплеску інфляції», пояснили в міському Пенсійному фонді.
Виплати за березень отримають близько 110 тисяч пенсіонерів, а також 18 тисяч військових пенсіонерів.
Всього в Севастополі в березні видадуть 211 млн рублів.