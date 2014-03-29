Коновалюк заявляє, що його виключення з ПР на суботньому з'їзді - провокація

Коновалюк заявляє, що прийняв рішення вийти з партії у 2012-му, і нагадує, що в квітні 2013 року також подав у відставку з посади радника президента України.

«Вже два роки мене нічого не пов'язує з Партією регіонів. Весь цей час я жорстко критикував дії Януковича і закликав Партію регіонів до очищення від людей, які загрузли в корупції і зрадили виборців. Партія регіонів перетворилася на клуб людей, які думають лише про особисте збагачення, а не про інтереси простих партійців», - зазначив політик.

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Валерій Коновалюк вважає, що сьогоднішнє рішення ПР виключити його зі своїх лав - реакція на його висунення в президенти України і спроба дискредитації його кандидатури.

«Це примітивна провокація проти мене особисто, спеціально запущена після мого рішення балотуватися в Президенти України. Це агонія колишньої партії влади», - заявив В. Коновалюк.