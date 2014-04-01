Україна виведе з Криму близько 70 кораблів: першим повернуть корвет "Тернопіль"

Україна виведе з Криму близько 70 кораблів. Першим планують повернути корвет "Тернопіль".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави АП, народний депутат України Андрій Сенченко, який бере участь з українського боку в переговорах з російською стороною, в тому числі з питань передислокації українських військових з території Криму.

За його словами, всього з Криму потрібно вивести близько 70 суден.

«Сьогодні тільки два кораблі мають проблеми з передислокацією... а інші можуть без проблем бути передислоковані... загалом, треба перемістити близько 70 різних судів», - зазначив Сенченко.

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Перший корабель, який готується до передислокації, - корвет «Тернопіль», після нього планують вивести корабель «Кіровоград».

За словами заступника глави АП, ще необхідно провести технічний огляд кораблів, оскільки багато з них були пошкоджені під час протистояння в Криму.