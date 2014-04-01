МЗС РФ: Росія не порушувала своїх гарантій, адже не погрожувала Україні ядерною зброєю

Росія не руйнує режим ядерного нерозповсюдження, адже не загрожувала Україні ядерною зброєю.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС РФ у зв'язку із звинуваченнями в порушенні Росією зобов'язань за Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року.

«Що стосується тверджень, ніби Росія своїми діями нібито демонструє ненадійність самої концепції «негативних гарантій безпеки неядерних держав і тим самим «руйнує» режим ядерного нерозповсюдження, то слід підкреслити, що спільним елементом Будапештського меморандуму і концепції «негативних гарантій» в класичному її розумінні є лише зобов'язання не застосовувати та не погрожувати застосуванням ядерної зброї проти неядерних держав. Дане зобов'язання Росії перед Україною жодним чином не було порушено», - йдеться в заяві.

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«Всі інші зобов'язання з Будапештського меморандуму відтворюють принципи ОБСЄ й ніякого відношення до концепції «негативних гарантій» і в цілому до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї не мають. Отже, твердження про те, що дії Росії «підривають» режим ядерного нерозповсюдження, неспроможні і несумлінні», - наголошується в документі.

Довідка УНІАН. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї - багатосторонній міжнародний акт, розроблений Комітетом із роззброєння ООН з метою поставити міцну перепону на шляху розширення кола країн, що володіють ядерною зброєю, забезпечити необхідний міжнародний контроль за виконанням державами взятих на себе за Договором зобов'язань з тим, щоб обмежити можливість виникнення збройного конфлікту з застосуванням такої зброї; створити широкі можливості для мирного використання атомної енергії.

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Договір встановлює, що державою, яка володіє ядерною зброєю, вважається та, яка справила та підірвала таку зброю чи пристрій до 1 січня 1967 року (тобто СРСР, США, Великобританія, Франція і Китай).

Договір схвалений Генеральною Асамблеєю ООН 12 червня 1968 року і відкритий для підписання 1 липня 1968 року в Москві, Вашингтоні та Лондоні. Ратифікований СРСР 24 листопада 1969 року (Російська Федерація - правонаступник СРСР із виконання договору).

Набув чинності 5 березня 1970 року після здачі на зберігання ратифікаційних грамот державами-депозитаріями (СРСР підписав у 1968, США - в 1968, Великобританія - в 1968), а також 40 іншими країнами. Франція і КНР підписали договір у 1992 році.

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11 травня 1995 року понад 170 країн-учасниць домовилися продовжити дію договору на невизначений термін без яких-небудь додаткових умов.

Учасниками договору є майже всі незалежні держави світу. Не є учасниками договору Ізраїль, Індія, Пакистан і КНДР.