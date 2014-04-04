Джемілєв: Туреччина не може радикально діяти проти Росії
Туреччина не може самостійно вдатися до кроків, спрямованих проти агресивних дій Росії в Криму.
Про це в ефірі телепрограми «Голосу Америки» «Час. Time» заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який мав у Туреччині зустріч із міністром закордонних справ Ахметом Давутоглу, передає Радіо Свобода.
За його словами, активнішим діям Туреччини заважає економічна залежність, бо «50% газу вони отримують з Росії, товарообіг між цими країнами становить 38 мільярдів доларів». «Якщо це все припинити, то економіка опиниться в критичному становищі», – відзначив Джемілєв.
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Він додав, що після окупації Криму Росією просив Анкару закрити Босфорську протоку для проходження російських військових кораблів і наблизити турецький флот до берегів півострова, «щоб агресор не почувався так упевнено».
Турецька сторона відповіла, що перший із цих кроків суперечить міжнародним угодам із судноплавства, а другий потребує рішення НАТО.
Разом із тим Туреччина заявляє про несприйняття російської анексії Криму і продовжує вважати півострів територією України.