Джемілєв: Туреччина не може радикально діяти проти Росії

Про це в ефірі телепрограми «Голосу Америки» «Час. Time» заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який мав у Туреччині зустріч із міністром закордонних справ Ахметом Давутоглу, передає Радіо Свобода.

За його словами, активнішим діям Туреччини заважає економічна залежність, бо «50% газу вони отримують з Росії, товарообіг між цими країнами становить 38 мільярдів доларів». «Якщо це все припинити, то економіка опиниться в критичному становищі», – відзначив Джемілєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖМи відкриємо вогонь, якщо Росія піде на материк - Джемілєв

Він додав, що після окупації Криму Росією просив Анкару закрити Босфорську протоку для проходження російських військових кораблів і наблизити турецький флот до берегів півострова, «щоб агресор не почувався так упевнено».

Турецька сторона відповіла, що перший із цих кроків суперечить міжнародним угодам із судноплавства, а другий потребує рішення НАТО.

Разом із тим Туреччина заявляє про несприйняття російської анексії Криму і продовжує вважати півострів територією України.