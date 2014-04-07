НАТО оцінює кількість військ РФ на кордоні з Україною в 40 тисяч осіб

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на інформацію Reuters.

"Ми не бачимо істотних змін у дислокації російських солдатів на схід від українського кордону", - сказав сьогодні представник НАТО, слова якого цитує агентство.

Згідно з повідомленням, на східному кордоні з Україною, за оцінками НАТО, перебувають близько 40 тисяч військових.

Раніше сьогодні глава українського уряду Арсеній Яценюк заявив, що російські війська продовжують перебувати за 30 км від кордону з Україною, і звинуватив Росію в розпалюванні сепаратистських настроїв на українському Сході.

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В.о. президента України Олександр Турчинов назвав останні заворушення на сході реалізацією "другої хвилі російської спецоперації", направленої на дестабілізацію ситуації в країні.

Минулого тижня головком військами НАТО в Європі генерал Брідлав заявив, що Росія сконцентрувала на кордоні з Україною достатню кількість військових, яка б дозволила "реалізувати її цілі" за 3-5 днів.

Керівник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що під цими цілями генерал мав на увазі захоплення південно-східних українських областей.

У березні Росія за допомогою своїх військових захопила і пізніше включила до свого складу український півострів Крим, що ряд експертів оцінили як перший крок на шляху до захоплення південного сходу України.