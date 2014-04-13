Аваков: у ході антитерористичної операції поранено 5 силовиків, один - загинув
12:24, 13 квітня 2014Політика
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Міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що у ході антитерористичнлї операції поранено 5 силовиків.
Аваков: у ході антитерористичної операції поранено 5 силовиків, один - загинув
"Слов'янськ. Убиті й поранені з обох сторін. З нашого боку - офіцер СБУ. Поранений керівник АТЦ СБУ і ще четверо. З боку сепаратистів - невстановлену кількість. Сепаратисти почали прикриватися живим щитом з мирного населення. Йде перегрупування сил. У Краматорську люди незадоволені діями прийшлих. в Слов'янську рівень підтримки до 1000 чоловік. СБУ Оголосило перегрупування", - написав Аваков у соцмережі.
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