Аваков: у ході антитерористичної операції поранено 5 силовиків, один - загинув

"Слов'янськ. Убиті й поранені з обох сторін. З нашого боку - офіцер СБУ. Поранений керівник АТЦ СБУ і ще четверо. З боку сепаратистів - невстановлену кількість. Сепаратисти почали прикриватися живим щитом з мирного населення. Йде перегрупування сил. У Краматорську люди незадоволені діями прийшлих. в Слов'янську рівень підтримки до 1000 чоловік. СБУ Оголосило перегрупування", - написав Аваков у соцмережі.