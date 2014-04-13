Уночі сепаратисти захопили будівлі прокуратури, МВС та міськради Єнакієва

Уночі сепаратисти захопили прокурату, міський відділ міліції та міську раду в Єнакієвому, - повідомляє видання "ОстроВ".

Над будівлею міськради встановлено російський прапор і прапор так званої "Донецької республіки".

За інформацією джерела "ОстроВа" у правоохоронних органах, будівлю прокуратури вже звільнено. Сепаратисти увійшли до неї о 3 годині ночі. Переконавшись, що зброї немає, самі залишили приміщення.

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У сусідній Горлівці все спокійно, за словами кореспондента "ОстроВа", нічний штурм адміністративних будівель і силових відомств не відбувся ічерез те, що зайнята в інших містах області штурмова група не встигла під'їхати.

Місцеві жителі, що підтягнулися для проведення силових акцій, залишившись без підтримки "зелених чоловічків", не зважилися на самостійні дії, вжили спиртні напої й під ранок розійшлися.