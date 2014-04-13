Латвія вважає Росію відповідальною за спалахи сепаратизму в Україні

14:59, 13 квітня 2014
Політика
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Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич заявив про те, що РФ повинна бути відповідальною за ескалацію конфлікту в Україні.

Захват райотделения милиции в Славянске / Фото Facebook: Андрей Дзиндзя

Міністр висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася на південному сході України, на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Росія несе відповідальність за ескалацію насильства і сепаратизму в Східній Україні. Сподіваюся, що мої колеги в ЄС у понеділок (на засіданні Ради ЄС ) також це побачать", - написав Ринкевич.

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