Латвія вважає Росію відповідальною за спалахи сепаратизму в Україні
14:59, 13 квітня 2014Політика
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Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич заявив про те, що РФ повинна бути відповідальною за ескалацію конфлікту в Україні.
Захоплення райвідділу міліції в Слов'янську / Фото Facebook: Андрій Дзіндзя
Міністр висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася на південному сході України, на своїй сторінці у соцмережі Twitter.
"Росія несе відповідальність за ескалацію насильства і сепаратизму в Східній Україні. Сподіваюся, що мої колеги в ЄС у понеділок (на засіданні Ради ЄС ) також це побачать", - написав Ринкевич.
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