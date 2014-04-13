Бійця "Альфи" у Слов'янську вбили з автомобіля охоронної фірми депутата-регіонала - УДАР

Бійця спецпідрозділу "Альфа" вбили в Слов'янську люди, які їхали на автомобілі охоронної служби "Явір 2000", яку пов'язують з одним із депутатів облради від Партії регіонів.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат з фракції "УДАР" Сергій Каплін.

"У Слов'янську було вбито співробітника "Альфи", це 42 -річний полтавчанин. Є інформація , що стрілянину по групі"альфівців" вели люди, які вийшли з автомобіля, що належить найбільшій охоронній фірмі в Україні "Явір 2000". Власник цієї фірми - депутат обласної ради, регіонал, який, на скільки мені відомо, був тісно пов'язаний з Сівковичем (Володимиром Сівковичем - екс- заступником секретаря РНБО - УНІАН). Ми будемо перевіряти цю інформацію, не виключено, що такий автомобіль, можливо, був вкрадений , не виключені також якісь провокаційні сценарії", - заявив Каплін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що в ході антитерористичної операції в Слов'янську було убито офіцера СБУ і п'ятеро дістали поранення.