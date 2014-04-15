Конфлікт "Правого сектора" та екс-беркутівців вирішено: колишні силовики вибачилися

Конфлікт між людьми, які позиціонують себе з «Правим сектором» та екс-бійцями «Беркуту», які прийшли підтримати свого колегу, який підозрюється у причетності до масового розстрілу людей на Майдані Незалежності 18-20 лютого ц.р., біля Апеляційного суду Києва вирішено мирним шляхом.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, під час переговорів було досягнуто домовленості між обома сторонами. Зокрема, колишні бійці «Беркута» вибачились за свої дії та інших правоохоронців щодо протестувальників, але при цьому, як раніше вимагали від них активісти «Правого сектора», зробили це не стаючи на коліна.

Як повідомляв УНІАН, колишні бійці «Беркуту» прийшли до будівлі Апеляційного суду Києва підтримати свого колегу, який підозрюється у причетності до масового розстрілу людей на Майдані Незалежності 18-20 лютого.

Читайте також"Правий сектор" закидав екс-беркутівців світлошумовими гранатами та заблокував у суді

Активісти «Правого сектору» закидали колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Беркут” світло-шумовими гранатами та яйцями.

18 лютого поновилося протистояння між протестувальниками та правоохоронцями у центрі Києва. Вранці 20 лютого снайпери обстріляли протестувальників на Майдані. На даний час немає офіційних даних про кількість загиблих того дня.

21 березня в.о. генпрокурора Олег Махніцький заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.

3 квітня було затримано трьох бійців ”Беркуту” за підозрою у розстрілі активістів Майдану в лютому.