Заступник начальника міліції Горлівки: «Ми готові звільнити захоплені будівлі, але немає наказу"

Про це Нападу сказав в інтерв'ю Gorlovka.ua.

Зокрема, він розповів, що зброю і документи вивезли з райвідділів заздалегідь.

"Майже дві доби ми не спали, охороняючи приміщення. Люди з гвардійськими стрічками вимагали видати їм зброю, пропонували перейти на бік "народу", домагатися референдуму «за федералізацію». Правда, більшість з них не знають, що це слово означає", - розповів заступник начальника міліції Горлівки.

Він також зазначив, що серед мітингувальників, які штурмували будівлю міліції, було багато п'яних. Крім цього, в натовпі він впізнав раніше судимих. Читайте такожСепаратисти в Горлівці захопили міськрада: вивісили свій прапор і "скинули" мера

За відомостями Приступи, на бік загарбників перейшла лише частина батальйону патрульної служби на чолі з начальником, якими курирував полковник російської армії ( чоловік у камуфляжі, який після захоплення Горлівського міського відділу міліції, представився підполковником російської армії з Сімферополя виявився місцевим кримінальним авторитетом на ім'я "Безлер" - Ред.). Інші правоохоронці несуть службу на своїх місцях в інтересах населення, повідомив Приступа.Читайте такожНевідомі напали на управління цивільного захисту населення Горлівки

"Горлівський гарнізон міліції - це понад 800 осіб, більшість з яких не мають наміру змінювати присяги, яку давали народу України, - стверджує Герман Приступа. - Мені телефонують знайомі, працівники міліції у відставці. Вони кажуть, що готові звільнити будівлі від загарбників, що з'явилися з прапорами чужої держави. Був би тільки наказ. На жаль, хто повинен віддати такий наказ, поки неясно. Так як тимчасово виконуючий обов'язки начальника міліції Донецької області Андрій Аносов присягнув Донецької народній республіці", - підкреслив замначальника міліції Горлівки.

Приступа зазначив, що сепаратист, який забрався на козирок над входом будівлі і зірвав прапор України, замінивши його на прапор «республіки», сам упав з будівлі. Читайте такожЗМІ: Захопленого в Горлівці сепаратистами заступник начальника міліції звільнили

"За інформацією медиків, після штурму в лікувальні установи надійшли лише двоє загарбників з пораненням ніг з травматичної зброї. Це я їх поранив. Ми всі були з автоматами і пістолетами, зарядженими, до речі, не тільки холостими патронами... Тільки з автомата я розстріляв вісім магазинів. Чотири у мене ще залишилося. Хотів би вбити когось, міг би. Особливо в той момент, коли натовп заполонив хол. Але не зробив цього...", - розповів Приступа.