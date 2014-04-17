Турчинов підписав закон про спрощення доступу до публічної інформації

Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. президента України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 27 березня ухвалила зміни до деяких законодавчих актів у зв`язку з прийняттям Закону ”Про інформацію” (у новій редакції) та Закону ”Про доступ до публічної інформації”.

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Метою закону, яким внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та до 53 законів України, є приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із законами ”Про інформацію” та ”Про доступ до публічної інформації”.

Документом передбачається значне розширення інформації, до якої громадяни матимуть право доступу.

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Згідно з законом, запроваджуються штрафи за ”необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації”.