Тарута збирається прийти на мітинг за єдність України

«Вчора організатори мітингу звернулися до мене з проханням надати сприяння у забезпеченні безпеки. Я зустрічався з керівниками правоохоронних органів і вони запевнили, що зроблять все максимально можливе для безпечного проведення цього мітингу», - цитує Таруту "Сегодня".

Також Сергій Тарута додав, що якщо знайде час, то й сам прийде на мітинг і візьме в ньому участь.

У той же час за повідомленнями правоохоронців, порядок на мітингу будуть забезпечувати 1200 міліціонерів.