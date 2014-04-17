Тарута збирається прийти на мітинг за єдність України
17:00, 17 квітня 2014Політика
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Губернатор Донецької області Сергій Тарута заявив, що сьогодні на мітингу на підтримку єдності України будуть вжиті всі заходи безпеки.
Тарута збирається на мітинг
«Вчора організатори мітингу звернулися до мене з проханням надати сприяння у забезпеченні безпеки. Я зустрічався з керівниками правоохоронних органів і вони запевнили, що зроблять все максимально можливе для безпечного проведення цього мітингу», - цитує Таруту "Сегодня".
Також Сергій Тарута додав, що якщо знайде час, то й сам прийде на мітинг і візьме в ньому участь.
У той же час за повідомленнями правоохоронців, порядок на мітингу будуть забезпечувати 1200 міліціонерів.
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