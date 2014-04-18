Політики і експерти не в захваті від женевської зустрічі по Україні

Позитивним підсумком переговорів у Женеві між Україною, Росією, США та Європейським Союзом можна вважати те, що українська сторона брала в них участь як рівноправний партнер, і жодне з положень документа не могло бути узгоджено, якщо б Україна була з ним не згодна. Таку думку висловив політолог-міжнародник, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр Сушко.

«Сам факт появи загальної декларації - це вже досить позитивний момент, оскільки до останнього часу існувало побоювання, що зустріч закінчиться взагалі нічим. При цьому всі тези, викладені у документі, як мінімум не суперечать базовим установок української делегації на цих переговорах, і відповідно до позиції уряду», - зазначив експерт.

При цьому він зазначив, що Російська Федерація фактично вперше стала стороною, яка прийняла на себе певну відповідальність, тому що раніше вона взагалі заперечувала участь в українському конфлікті.

Тим не менш, за словами Сушко, в підсумковому документі переважають внутрішньополітичні питання, що може бути певним подразником для української сторони.

«Все-таки з нашої точки зору ключову роль в ескалації грають саме зовнішньополітичні питання і недотримання міжнародного права Російської Федерацією. Але ця теза, звичайно, не могла пролунати, тому що такий документ був би російською делегацією заблокований», - упевнений політолог.

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Також, за його словами, не можна говорити про те, що ухвалений документ може сам по собі нормалізувати ситуацію.

«Якщо він стане початком певних серйозних зрушень в бік нормалізації, якщо російська сторона серйозно зрозуміла, що подальша ескалація шкодить її власним інтересам, і цей документ є ознакою цього, то тоді можна очікувати подальших кроків. Але поки що я вважаю, що говорити про це передчасно», - підкреслив експерт.

Як повідомлялося, критично поставився до результатів переговорів у Женеві та голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок. Зокрема, він закликав світове співтовариство створити міжнародну «антипутінську» коаліцію для стримування агресії Росії на пострадянському просторі, зокрема в Україні.

«Реакція ЄС і США на дії Путіна не повинна обмежуватися закликами до умиротворення агресора. Не можна допустити перетворення Женевської конференції в Мюнхенську 1938 року, коли західні демократії під тиском гітлерівської агресії здали Чехословаччину», - підкреслив кандидат в президенти. Тягнибок також заявив, що Україні від ЄС і США потрібні не просто посередницькі місії, а пряма військово-технічна допомога.