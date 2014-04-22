МВС вважає події в Краматорську грубим порушенням Женевських угод

Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ, розміщеному на сайті МВС.

Як зазначається в повідомленні, 21 квітня невідомими озброєними людьми під командуванням громадянина РФ Ігоря Стрєлкова був захоплений та взятий у заручники начальник міського управління міліції міста Краматорська Донецької області полковник міліції Віталій Колупай. Загарбники запропонували в обмін на життя і здоров'я начальника міліції передати їм табельну зброю підрозділу МВС, повідомляє ТСН.

Керівництво МВС розглядає цей факт як явне порушення Женевських угод, досягнутих у ході чотиристоронніх переговорів 18 квітня 2014 р. У МВС наголошують, що, виконуючи вимоги цих угод, уряд України розробив і передав до парламенту законопроект про амністію загарбників адміністративних будівель. Співробітники міліції отримали і виконали чіткі вказівки щодо призупинення реалізації антитерористичної операції на час великодніх свят.

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З іншого боку, з боку Росії спостерігається демонстративне ігнорування досягнутих домовленостей, заявляють в МВС. Зокрема, тривають захоплення адміністративних будівель, провокації із застосуванням вогнепальної зброї, а також діяльність російських диверсійних груп, які організовують ці інциденти.

У ході зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з делегацією ОБСЄ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні Олексію Воробйову здивування з приводу триваючої диверсійної діяльності на території України співробітників ГРУ Росії, зокрема, Ігоря Безлера («Бєса») та Ігоря Стрєлкова («Стрілка»), йдеться в повідомленні.

Аваков заявив про принципову позицію МВС: «Ми чітко розділяємо інакомислячих і терористів як дві різні категорії громадян. Для інакомислячого – дискусія і діалог. Для терориста, для того, хто зі зброєю в руках захоплює будівлі і заручників – жорстка відповідь, аж до знищення».

Міністр також наголосив на неприпустимості закликів до насильства по відношенню до будь-яких груп громадян України за етнічними, національними, релігійними чи політичними ознаками.

Як опвідомляв УНІАН, 17 квітня в Женеві відбулась зустріч Україна-ЄС-США-Росія на рівні міністрів закордонних справ. За результатами зустрічі була оприлюднена Женевська заява.

Як ідеться в заяві, всі незаконні збройні формування мають бути роззброєні; усі незаконно захоплені будівлі мають бути повернуті законним власникам; усі незаконно захоплені вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах і селищах мають бути звільнені.

Усім учасникам протестів і тим, хто звільнить будівлі та інші громадські місця і добровільно складе зброю, буде гарантовано амністію, за винятком тих, кого буде визнано винним у скоєнні тяжких злочинів.

Домовлено, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде відігравати провідну роль у сприянні українській владі і місцевим громадам у негайній реалізації цих заходів, спрямованих на деескалацію ситуації вже в найближчі дні там, де це найбільш необхідно. США, ЄС і Росія зобов'язуються підтримати цю місію, в тому числі шляхом надання спостерігачів.