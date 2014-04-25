Дещиця: заяви Москви про право на введення військ – «повний брєд»

Заява Москви про наявність правових підстав для введення в Україну миротворців – «повний брєд». Про це після дводенної зустрічі керівників держав «Східного партнерства» у Празі в інтерв’ю Радіо Свобода заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

«Це повний брєд говорити про те, що Росія хоче захищати інтереси росіян на території України за допомогою своїх військ. Це те ж саме, щоб захищати інтереси росіян у Чехії за допомогою військ, бо хтось порушив їхні права у Карлових Варах. Це те ж саме, що захищати інтереси росіян в Алясці, тому що це була колись територія Російської імперії, бо це також дозволяє їм їхнє законодавство. В України є достатні інструменти, повноваження, і достатня юридична база, щоб забезпечувати і гарантувати права росіян в Україні, права російськомовних в Україні, і права українських громадян в Україні», – зазначив Дещиця.

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У четвер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що Росія має міжнародно-правові підстави для введення миротворців в Україну в разі необхідності.

1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію президента Росії Путіна про введення військ до України. 3 березня російський представник в Раді безпеки ООН Віталій Чуркін заявив, що екс-президент України Янукович попросив Путіна ввести війська до України.

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