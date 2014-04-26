У Кремлі спростовують припинення діалогу між Путіним і Обамою

«Розмова продовжується достатньо регулярно, остання була минулого тижня. Зараз дуже багато розбіжностей. Тому діалоги дуже жорсткі бувають. Проте, спілкування все одно йде», - сказав у інтерв'ю радіостанції «Эхо Москвы» прес-секретар президента РФ Дмитро Песков.

Раніше видання The Daily Beast повідомило, що з моменту вторгнення російських військ до Криму між Путіним і Обамою відбувалися регулярні телефонні розмови з метою деескалації ситуації в Україні, проте зараз контакти перервані.Читайте такожПутін призупинив дипломатичні стосунки із Обамою – ЗМІ

Зокрема, враховуючи, що США і ЄС готують нові санкції проти Росії, Путін вирішив, що взаємодія має припинитися, пише видання з посиланням на дипломатів і джерела, близькі до російського керівництва.

"Путін не говоритиме з Обамою під тиском", - сказав Ігор Юргенс, глава Інституту сучасного розвитку, близький соратник прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, відзначивши, що контакти перервані «не назавжди».

Дипломатичні джерела видання відзначають, що Путін не зацікавлений у розмові з Обамою за нинішніх умов. Лідери двох країн могли б знову домовлятися, проте жодна зі сторін не шукає прямого контакту, як це відбувалося на початку кризи в Україні.

Провал "женевських домовленостей" посилив тертя між Вашингтоном і Москвою, відзначає The Daily Beast.

Разом з тим представник Держдепартаменту Джен Псакі заявила, що США не призупиняли взаємодії з Росією і не були поінформовані російською стороною про те, що це сталося.Читайте такожСША: Вікно для зміни курсу закривається, Путін мусить зробити вибір

Раніше повідомлялося, що телефонні контакти міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і держсекретаря США Джона Керрі, які були заплановані на 23 і 24 квітня, не відбулися.

Як відомо, США звинувачують Росію в причетності до розпалювання зіткнень і сепаратистських настроїв у східних областях України після того, як РФ анексувала Крим.