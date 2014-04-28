Статусом російської мови хочуть розірвати єдність українців, - Тягнибок

15:20, 28 квітня 2014
Політика
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Статус української мови як єдиної державної не може бути предметом політичних торгів всередині країни або за кордоном.

Про це заявив лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок в Івано-Франківську.

«Москва і її агенти в Україні вимагають ввести другу державну російську мову або хоча б закріпити його офіційний статус в найбільш русифікованих регіонах. Це робиться з єдиною метою - спочатку розірвати національну єдність українців, щоб пізніше розірвати на шматки українська держава», - зазначив кандидат у президенти.

Тягнибок застеріг всіх українських політиків, зокрема партнерів по коаліції в парламенті, від компромісів у «мовному» питанні: «Будь-яке обмеження статусу української мови на користь російської, хоча б на частині нашої території - це гра на користь окупантів і зраду національних інтересів. Тим більше, що понад 70% населення південно-східних областей вважають, що в Україні не утискають права російськомовних громадян».

Разом з тим політик зазначив, що зараз в Україні є серйозні проблеми з використанням української мови у суспільному житті. За його словами, частка журналів, які видаються українською, складає 18%, частка україномовних книг на ринку не перевищує 20%, частка української мови на рейтингових телеканалах становить 30%, частка україномовних пісень на популярних радіостанціях - 5%.

«Фактично, навіть на 23-му році незалежності в Україні продовжується русифікація українців. І ми повинні зробити все для того, щоб її зупинити, - зазначив націоналіст. -Кожна людина сама обирає, якою мовою спілкуватися в побуті, зі своїми рідними, друзями. Цього ніхто не може і не має права забороняти будь-кому з нас. Але якщо мова йде про офіційному рівні спілкування, то тут повинен використовуватися офіційна державна мова. Тому для держслужбовців і кандидатів на виборні посади необхідно запровадити обов'язковий іспит з української мови. Слід зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів».

Олег Тягнибок також повідомив про те, що «Свобода» внесла на розгляд парламенту законопроекти № № 2978-2980, які передбачають введення ввізного мита на друковані товари іноземного виробництва в розмірі 5% і звільнення від обкладення митом друкованої продукції українською мовою. За словами Тягнибока, це сприятиме збільшенню частки української книги на національному книжковому ринку.

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