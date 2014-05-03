У Костянтинівці йде бій за телевежу - терористи використовують гранатомети

Сепаратисти використовують гранатомети, планують палити проїжджаючий повз транспорт, повідомляють Новини Донбасу.

За повідомленням сайту Кonstantinovka.dn.ua, в районі телевежі висадився десант з двох вертольотів, йде бій з терористами, чути автоматні черги і вибухи.

Крім того, по всьому місту чутні постріли. Як повідомляють користувачі соціальних мереж, зокрема, стрілянина йде в районі телевежі. Є перебої з мобільним зв'язком.

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Ось деякі повідомлення користувачів :

"Центральний ринок, аптека, ларьки і магазини закрилися. Чути постріли з боку телевежі. Хвилин 5 тому бачив вертоліт. На даний момент чутні рідкісні постріли".

"На міськвиконкомі і з боку Кондратієвки постріли і вибухи ..."

"Почалося ... вже увійшли до Костянтинівки! Скрізь йде стрілянина, вулицю Леніна перекривають Камази, вивантажуючи з кузовів глину!"