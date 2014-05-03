У Маріуполі відключили веб-камери, перед міськрадою палають покришки, чути постріли

Про це повідомляють очевидці подій у Twitter.

"У Маріуполі віключили усі веб-камери. Увімкнули веб-камери (відео на них, - Ред.) за 2013 рік. У міськраді чекають нападу. В центрі міста чути постріли. Дорогу перекрили. Посеред дороги палають покришки", - повідомив Сергій Осадчий.

Читайте такожУ Маріуполі суд закидали "коктейлями Молотова"

"Починають підпалювати шини міськради. Усюди чуються постріли. Виє сирена швидкої допомоги та громадянської оборони. З боку міськвиконкому пішли яскраві патрони", - додав він.

Разом з тим самопроголошений губернатор Донеччини, який був затриманий та засуджений до 2 місяців арешту, Павло Губарєв на своїй сторінці у Facebook заявив: "У Маріуполі хунта готується до зачистки будівлі міськради. У місті - бійці Нацгвардії, важка техніка. Нацгвардія на кількох БТРах наближається до будівлі міськради. Маріуполь, вставай!"