АТО відбудеться у всіх містах, захоплених терористами - Парубій

Антитерористичну операцію після Краматорська і Слов'янська силовики продовжать у тих містах, де є терористи. Про це сьогодні повідомив секретар РНБО України Андрій Парубій в ефірі "5 каналу", передає Gordonua.com.

"Зараз українські підрозділи знаходяться в Краматорську, а Слов'янськ повністю оточений і заблокований силами, задіяними в проведенні антитерористичної операції", - заявив Парубій.

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"Після того, як завершиться операція в Слов'янську і Краматорську, ми будемо проводити також активну фазу операції в інших містах, де екстремісти і терористи ігнорують український закон, ставлять під загрозу життя українських громадян, проводять антизаконную діяльність", - розповів секретар РНБО.