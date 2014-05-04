Канада ввела санкції проти 16 російських банків і компаній

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер, передає ИТАР-ТАСС.

"Заходи, про які ми оголосили сьогодні, продовжать чинити економічний вплив на Росію і осіб, які несуть відповідальність за кризу в Україні. Ми продовжуємо роботу з нашими союзниками для збереження і розвитку свободи та демократії у всьому світі. Ми будемо і далі діяти, якщо суверенітет і територіальна цілісність України будуть піддаватися загрозі", - заявив він.

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Під санкції потрапили такі компанії і банки: "Акваніка" (ТОВ "Русское время", Москва і Нижегородська область), ТОВ "Авіа Груп" (Шереметьєво), ТОВ "Авіа Груп Норд" (Санкт-Петербург), ЗАТ "ЗЕСТ" (Санкт-Петербург), банк "ІнвестКапіталБанк" (Уфа), банк "Собінбанк" (Москва), ТОВ "Сахатранс" (Ваніно), банк "Північний морський шлях" (Москва), ТОВ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" (Москва), ТОВ "Інвестиційна компанія Аброс" (Санкт - Петербург), група "Волга" (Люксембург), компанія "Стройтрансгаз холдинг" (Нікосія, Кіпр) та її чотири дочірні підприємства.