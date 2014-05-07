Обама вирішив зняти торгові пільги з Росії
23:33, 07 травня 2014Політика
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Президент США Барак Обама повідомив американський Конгрес про свій намір відкликати торгові пільги, які існують для Росії в рамках Генеральної системи преференцій.
Обама вирішив зняти торгові пільги з Росії / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Білого дому.
Рішення пояснюється тим, що Росія є досить економічно розвиненою і їй більше не потрібні преференції, існуючі для менш розвинених країн.
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Після того, як зніметься відповідність вимогам, американський імпорт товарів з Росії в США буде обкладатися звичайними, а не преференційними ставками мита.
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