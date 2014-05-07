Обама вирішив зняти торгові пільги з Росії

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Білого дому.

Рішення пояснюється тим, що Росія є досить економічно розвиненою і їй більше не потрібні преференції, існуючі для менш розвинених країн.

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Після того, як зніметься відповідність вимогам, американський імпорт товарів з Росії в США буде обкладатися звичайними, а не преференційними ставками мита.