Губарєв погрожує взяттям полонених у разі захоплення їх прихильників

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми розраховуємо, що надалі практика викрадення жителів Донбасу з боку київської хунти буде припинена. В іншому випадку, ми будемо змушені реагувати адекватно і брати нових військовополонених української армії і київських спецслужб", - написав Губарєв.

Читайте такожПолонених співробітників Альфи обміняли на трьох лідерів сепаратистів - СБУ

Як повідомляв УНІАН, спецкор «Комсомольської правди» Олександр Коц, який знаходиться в Слов'янську, написав у своєму «Твіттері», що трьох полонених співробітників «Альфи» обміняли на трьох лідерів самопроголошеної «Донецької народної республіки».

Мова йде про лідерів сепаратистів Губарєва, Перепечаенка і ще однієї людини, прізвище якої Коц не назвав.

Інформацію про обмін підтвердили і в СБУ.