Сепаратисти пообіцяли закидати вибухівкою шахту в Макіївці

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Володимир Ар'єв.

"Тільки що говорив зі старими знайомими з Макіївки. На шахту прийшли сепаратисти здирати український прапор. Робочим людям це не сподобалося і вони чітко вказали гостям напрямок руху. Гості обурилися і пообіцяли закидати стовбур шахти вибухівкою. Так на шахті з'явилася самооборона від сепаратистів. Кажуть, випадок далеко не поодинокий", - написав він.

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Він також повідомив, що "після відключення українських каналів" місцеві жителі "припинили дивитися телевізор, бо нервів не вистачає".

"У злих "бендер " вірять менше, ніж у інопланетян. А ось на російських зелених чоловічків і що приєдналися до них місцевих покидьків дивляться все зліше. Може прокинуться?" - написав депутат.