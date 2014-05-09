Пожежу в кабельній шахті Київського телецентру ліквідували

Пожежні підрозділи ліквідували вогонь у кабельній шахті Київського телецентру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій України, до гасіння пожежі залучалося 10 відділень пожежних підрозділів на основній та спеціальній техніці.

О 11.02 ДСНС було отримано дозвіл на роботу від ПАТ «Київенерго» та о 11.05 рятувальники почали гасіння загоряння.

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О 11.40 пожежу було локалізовано.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у кабельній шахті Київського телецентру виникла сьогодні о 4.37. За даними ДСНС, сталося загорання на відкритій території, у технічному колекторі, де знаходяться силові електричні кабелі.

У зв’язку із загрозою знеструмлення Київського телецентру його було переключено на резервні лінії.

Нагадаємо, 2 травня активісти Майдану пікетували центральну телевежу у Києві, на території якої знаходиться керівництво концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

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Вони вимагали зустрічі з начальником Олександром Півнюком: аби той негайно зайнявся питаннями охорони систем зв'язку у східних областях України. Півнюк телефоном відповів активістам, що спільна робота із силовиками триває, але її деталі не можна розголошувати.

"Робиться ряд заходів, які я не можу озвучити вам, бо це інформація, яка може зашкодити інформаційному простору", - заявив Півнюк.

Пікетувальники йому не повірили.