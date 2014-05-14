Фюле 16-17 травня відвідає Україну
13:09, 14 травня 2014Політика
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Європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле 16-17 травня відвідає Україну для зустрічей з представниками політичних сил та громадянського суспільства.
Фюле прилетить в Україну / REUTERS
Про це УНІАН повідомив прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулік.
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«Фюле прибуде в Україну 16-17 травня, він зустрінеться з представниками політичних сил та громадянським суспільством. Це все, що наразі ми можемо сказати», - зазначив він.
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