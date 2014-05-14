Фюле 16-17 травня відвідає Україну

Про це УНІАН повідомив прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

Читайте такожФюле: Росія має відвести свої війська від кордону з Україною

«Фюле прибуде в Україну 16-17 травня, він зустрінеться з представниками політичних сил та громадянським суспільством. Це все, що наразі ми можемо сказати», - зазначив він.